Policía italiana investiga posible arreglo en examen de Luis Suárez para obtener la nacionalidad italiana

El calvario de Luis Suárez está lejos de terminar. El uruguayo fue descartado por el nuevo DT del Barcelona para la presente temporada, no logra encontrar club, pese a que se iría al Atlético Madrid, y ahora es parte de una investigación en Italia.

Esto pues, según La Gazzetta dello Sport y la policía italiana, el “charrúa” está siendo investigado por un posible arreglo en el examen que rindió la semana pasada para obtener la nacionalidad italiana, en instancias que negociaba para firmar por la Juventus o el Inter de Milán.

Según relató el citado medio, se filtraron escuchas entre los examinadores: “Debe pasar. No se puede estropear un sueldo de 10 millones de euros por temporada por no tener el B1. Pero no conjuga verbos, solo infinitivos“, se escucha. También se entiende a uno de ellos decir. “Dime qué nota doy y listo“, indicaron.

Otro aspecto que habría llamado la atención, es que Suárez se demoró 30 minutos en contestar el test que, “normalmente”, duraría cerca de dos horas.

Suárez ahora enfrenta la polémica tanto en Italia como en España, pues según la prensa de ese país, tiene todo arreglado para sumarse al Atlético de Madrid, pero en Barcelona no querría potenciar a un rival directo por LaLiga, por lo que el uruguayo habría amenazado con que, si no lo dejan partir a los “colchoneros”, se quedará a la fuerza en los catalanes.