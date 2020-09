El “Mundo Azul” reacciona a eventuales proyectos de nuevos inversionistas de la U

Carlos Heller tiene hasta el próximo viernes 25 de septiembre para hacer efectiva la venta del 63,07% de sus acciones en Azul Azul e informaciones surgidas durante el último fin de semana los inversionistas norteamericanos, quienes se quedarían con el paquete del ex timonel, más cinco empresarios chilenos (cuatro que serían hinchas azules) ya tendrían elaborados sus proyectos para llevar a cabo una vez que tomen el control de la concesionaria.

Cancelar la deuda de 7 mil millones de pesos que ostenta la regencia, cinco millones de dólares para reforzar el plantel, potenciar el fútbol formativo y el área social, son algunos de los objetivos de los nuevos dueños de la U.

Las reacciones del denominado “Mundo Azul” no se hizo esperar y en ADN Deportes tuvimos acceso a esas opiniones.

Roberto Reynero, mítico ex lateral y capitán de la Universidad de Chile se muestra un tanto esperanzado ante este nuevo escenario. El recordado “Príncipe” sostuvo que “si Heller se decide a vender sus acciones, ojalá que estos nuevos inversionistas vengan a sanear a la U, sería ideal siempre y cuando se logre el objetivo, algo en que Carlos salió muy mal porque fue mal asesorado y por la pasión que tiene por la U le hicieron cometer muchos errores”.

Ineludiblemente, todos en sus posturas llegan al tema estadio, situación recurrente ante cualquier situación referente a nuevos dineros dentro del club. Reynero ruega que “ojalá los inversionistas concreten y qué mejor en la Universidad de Chile y motivar a la gente que sí se podría hacer una inversión muy grande para construir el anhelo más grande que es nuestro propio estadio. Necesitamos volver a creer en la institución”.

Una visión más aterrizada tiene Cristian Piera, miembro del Círculo de Historiadores e Investigadores de la U. El constructor civil entiende que es un sueño muy deseado, pero en estos tiempos prometer algo así es una verdadera utopía. “Los actuales dueños de Azul Azul hicieron todo lo posible por llevar adelante el proyecto. En buen chileno es vender humo, qué daría yo por tener la casa propia, pero lo veo muy difícil”, enfatizó Piera.

La mirada sobre los nuevos dueños

Incertidumbre genera saber quienes serán los nuevos máximos accionistas y conocer sus verdaderas identidades. Sin embargo, se cree que no vaya a ser muy distinto a lo que ya ha pasado en la concesionaria. Jaime González, accionista minoritario de Azul Azul mostró su preocupación ante el nuevo escenario del club y no le parece que aun no se conozca la identidad de los nuevos dueños, aunque entiende que está en el marco de la ley.

“Carlos Heller llegó prometiendo lo mismo, son las mismas palabras de buena crianza para engañar al hincha con supuestos éxitos. La diferencia es que Heller dio la cara y no se escondió detrás de fondos de inversión, protagonizó el proyecto, fue el rostro y fracasó. Ahora no sabemos en manos de quien quedará el club”.

Lamentó que los accionistas minoritarios no tengan ni voz ni voto en Azul Azul, que tampoco sean organizados y que los medios no los tomen en cuenta. En esa misma línea, González pide mayor presencia de los representantes de la Casa de Estudios en el directorio y que puedan defender la honra y los emblemas del club, sean quienes sean los dueños.

“El señor Weintraub y la señora Coppo no hablan nada, no expresan desacuerdo y esa omisión una la puede tomar como que están de acuerdo que el club se lo traspasen de mano en mano, les da lo mismo. Desde la universidad debiese haber un pronunciamiento más firme que ellos van a defender el legado y no van a permitir que el club lo tomen representantes, dueño de otros clubes y gente ligada al factoring”, finalizó.

El viernes será clave para determinar el futuro de Azul Azul y las innovaciones que vendrán con aquello o definitivamente, la institución seguirá peregrinando por su camino actual.