Julio Rodríguez y el futuro de Claudio Bravo: “No me lo imagino volviendo a jugar en ningún equipo en Chile”

Claudio Bravo ha sido una de las figuras más destacadas en el fútbol español tras su gran arranque junto al Betis de Manuel Pellegrini.

Pese a las dudas de los medios europeos por su edad para llegar al pórtico del cuadro verdiblanco, el chileno solo ha recibido elogios por sus buenas actuaciones.

En conversación con Redgol, Julio Rodríguez, preparador de arqueros y formador del exBarcelona aseguró que no se imagina a Bravo volviendo a retirarse en el fútbol chileno. “Tengo la sensación de que a Claudio le gustaría retirarse en Europa o por ejemplo en la MLS. Y no le gustaría retirarse en Chile, por lo que he conversado con él”.

Incluso fue más enfático en decir que no lo ve jugando en el fútbol nacional. “No me lo imagino volviendo a jugar en ningún equipo en Chile, no hablamos sólo de Colo Colo. Y está un poco sentido con el club, por algunas situaciones que ocurrieron hace unos años atrás”.

Hay que recordar que el 2014, Colo-Colo dirigido por Héctor Tapia en aquel entonces no dejó entrenar al arquero con el primer equipo.