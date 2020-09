Partidazo: Leeds United ganó sus primeros tres puntos en la Premier superando al Fulham

Era su regreso a la Premier League en Elland Road tras 16 años y superó las expectativas. Si la semana pasada había dejando una grata impresión ante el Liverpool en Anfield, ahora el Leeds United demostró todo su poderío de local.

El cuadro de Marcelo Bielsa derrotó por 4-3 el Fulham por la segunda fecha de la Premier League y sumó así sus primeras tres unidades en el torneo al que vuelve después de casi dos décadas.

En el primer tiempo, Helder Costa (4′) y Mateusz Klich (41′) pusieron en ventaja al equipo del “loco”, y el descuento de Aleksandar Mitrovic (36′) sirvió para estrechar el marcador antes del descanso.

Sin embargo, volviendo del descanso el local salió con todo a cerrar el partido. Patrick Bamford (50′) y nuevamente Helder Costa (57′) estiraron las cifras, y pese a los descuentos de Bobby Reid (62′) y Aleksandar Mitrovic (67′), el marcador finalmente quedó a favor del cuadro de Bielsa.

