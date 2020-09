Tras no encontrar club, ex jugador de Universidad de Chile inicia emprendimiento vendiendo ropa

Por Cristián Cavieres

Diego González debutó en 2015 en el primer equipo de la Universidad de Chile en la era de Martín Lasarte, cuando había que empezar a incluir jugadores juveniles para cumplir con la nueva reglamentación.

El estratega uruguayo decidió que él junto a Luis Felipe Pinilla y Sebastián Gómez eran los elegidos. El ,por aquel entonces, exNaval no defraudó y se transformó en un futbolista polifuncional, ya que jugó como lateral y volante mixto, incluso fue campeón con la “U”en la Copa Chile, donde convirtió un gol a Cobreloa en la fase de cuartos en el Estadio Nacional y también consiguió la Supercopa.

Si bien, no fue un titular indiscutido su desempeño era bastante correcto cuando era requerido. Diego González, en conversación con ADN Deportes, confesó que fue un verdadero sueño. “Lo más lindo. Jugar en la “U” es algo que todos anhelan y convertir un gol en el equipo más grande de Chile es lo mejor que me pudo haber pasado”.

Lamentablemente para el “Chiqui” esos momentos no fueron tan prolongados como hubiese deseado. La partida de Lasarte y la llegada de Sebastián Beccacece a la banca azul, trajo consigo un momento triste en la vida del futbolsita. Diego González recordó lo duro que fue ser uno de los que no estaban considerados por el exayudante de Sampaoli. “Estaba en algo bonito, empezando a jugar. Pero el hombre llegó y empezó a cortar jugadores, algo muy incómodo para todos, fue algo nada que ver. Como me quedaba un año de juvenil me bajaron a las inferiores. Beccacece me

dijo que no iba a contar conmigo y que me buscara club, así de tajante fue”.

Tras eso comenzó un periplo por la Primera B en Iberia y el año 2019 en Deportes Santa Cruz. En estos últimos jugó en la recta final, pero el estallido social complicó todo y nunca

le aclararon si iba a continuar o no.

“Estaba la opción de renovar, pero el estallido dilató todo. Nadie me dijo nada, el profe “Arica” (Osvaldo Hurtado) no me dijo nada al respecto. Pasó el tiempo y me quedé a la deriva. Me llamaron algunos equipos de Segunda, pero al final me quedé sin club“, aclaró el nacido en Valparaíso y criado en Talcahuano.

Martín Lasarte, también en conversación con ADN Deportes, solo tuvo palabras de elogio para González y lamentó el hecho que en la actualidad no tenga equipo. “La característica que más destacaría de él era algo personal. Él quería triunfar, participar, quería defender a la “U, a su familia, su futuro. Lamento que ahora no pueda tener equipo, pero recuerdo su período en la U como una gran persona”, finalizó Machete.



La necesidad llevó al futbolista a tomar decisiones y decidió crear un emprendimiento: vender ropa. Al comienzo lo hizo a través de sus redes sociales aprovechando la gran cantidad de seguidores que tiene. González afirmó que ahora último consiguió instalarse en un puesto del Barrio Meiggs.“Estoy trabajando legalmente en un local, pero antes estaba casi de manera ambulante. Estoy instalado en Alameda con Maipú al lado del mall chileno, fue complicado cuando todo Santiago estaba cerrado, no tenía donde comprar mercadería, pero me las rebusqué”.

El mediocampista asegura que en la actualidad el tema es complejo debido a las grandes aglomeraciones de gente, afirma que es necesario mayor fiscalización en el sector y confesó que más de

algún hincha de Universidad de Chile lo ha reconocido en la calle.

Finalmente, González manifestó su sentir por su paso en este deporte. “Es complicado el fútbol, es difícil, hay que tener mucho contacto, estoy desilusionado“, sentenció.