Presidente de Curicó Unido por presencia de hinchas ante Coquimbo: “Me pareció bonito, pero hay que tomar los resguardos necesarios”

Fue la imagen más llamativa, hasta el momento, de la fecha 11 del Torneo Nacional. Mientras Curicó Unido y Coquimbo Unido se enfrentaban en el Estadio La Granja de la Región del Maule, cerca de 200 hinchas se apostaron en el Cerro Condell de Curicó para apoyar a los “torteros”.

La situación, que vulneró las medidas impuestas por el Ministerio de Salud y la ANFP no pasó desapercibida por el mandamás “tortero”, Freddy Palma: “no es un tema que podamos regular. El cerro Condell es público. Quien tiene la administración del cerro es la municipalidad”, dijo en conversación con La Tercera.

“Entiendo que la gente se filtró y se aglomeró. Nosotros no tenemos injerencia ahí. Es como una manifestación. Quisieron apoyar y los jugadores se despidieron a distancia. Me pareció bonito, pero hay que tomar los resguardos necesarios. No podemos citar ni incitar a reuniones. Es novedoso, pero las circunstancias sanitarias no son las óptimas”, agregó Palma.

Si bien la Región del Maule está en fase del Plan Paso a Paso, las reuniones de más de 50 personas están prohibidas, por lo que lo sucedido el pasado martes en el lugar, salió de todo protocolo: “como Ministerio del Deporte el llamado es a respetar las recomendaciones sanitarias, no exponerse a estos actos. Insistimos que todos los hinchas eviten las aglomeraciones y vivan el retorno del fútbol en familia, pero en sus hogares”, comentaron desde el Mindep.