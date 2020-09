La sinceridad de Enzo Gutiérrez: “En Chile, Esteban Paredes y Gustavo Canales son dos de los mejores delanteros que he visto”

El argentino Enzo Gutiérrez se reencontró con el buen fútbol en Santiago Wanderers. El delantero, que brillara en O’Higgins de Rancagua, pero tuvo una paso sin pena ni gloria por la Universidad de Chile, lleva cuatro goles en lo que va de campeonato defendiendo la camiseta de los “caturros”.

En ello, el delantero precisamente hizo un repaso por su estancia con los azules: “en la U empecé bien con Sampaoli y luego sufrí la lesión. Volví y nuevamente me lesioné“, comentó en conversación con “De Fútbol Se Habla Así“, de DirecTV Sports.

“No lo estaba pasando bien anímicamente y eso me mataba… Traté siempre de dar una mano al equipo, pero no pude tener la continuidad que quería”, agregó el delantero de Santiago Wanderers.

Cabe recordar que Gutiérrez llegó con polémica a la Universidad de Chile, luego de que en la temporada 2012 se filtrara que el delantero tenía todo acordado con los azules para su incorporación, pero cuando estaba disputando la final de aquel torneo precisamente ante la U.

Sobre el fútbol chileno, y en su calidad de goleador, Gutiérrez aseveró además que: “en Chile, Esteban Paredes y Gustavo Canales son dos de los mejores delanteros que he visto. Son jugadores de mucha clase, que han dejado huella en el fútbol chileno”, dijo.