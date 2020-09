César Fuentes tras la victoria ante Peñarol: “Obviamente por ser Colo Colo todos nos quieren ver mal”

En Colo Colo respiran algo más tranquilos. Los albos derrotaron a Peñarol por la Copa Libertadores, victoria que sirvió para descomprimir en algo la crisis que se vivía al interior del camarín, quienes no sabían de victorias tras el regreso del Torneo Nacional.

Prueba de ello fueron las palabras esta tarde de César Fuentes, quien comentó que: “fue un golpe anímico importante (ganarle a Peñarol), y siempre que uno gane es mejor para seguir mejorando, eso es lo que estamos pensando hoy en día, tuvimos varios partidos seguidos y ahora tendremos un receso que nos va a servir mucho”, dijo en conferencia de prensa.

En lo mismo, admitió que en el camarín albo, no todos son amigos: “hay roces como en todos lados, son cosas que nos ayudan, uno en un momento complicado lo toma de mala manera, pero todo sirve. Estos días han sido mas relajados y lo pudimos demostrar en un segundo tiempo que fue mucho mejor de lo que habíamos hecho”, comentó el exUC.

FOTOS | ¿Seguirá? Las enigmáticas publicaciones de Esteban Paredes en redes sociales que desataron la especulación de los hinchas https://t.co/1TKI8ArjsF pic.twitter.com/aL0fqsj4LA — Radio ADN (@adnradiochile) September 17, 2020

Sobre el descanso que se vendrá este fin de semana por las Fiestas Patrias, Fuentes indicó que: “va a ser primordial aprovechar el descanso, estar con la familia. Nos van a tocar muchos viajes donde sabemos que peleamos clasificación y también tenemos partidos del campeonato donde estamos al debe con los hinchas”, aseguró.

“Queremos salir a todos los partidos a ganar. En el campeonato no lo hemos podido demostrar realmente lo que somos como jugadores, como equipo, por lo que estamos trabajando día a día, no nos cansamos de ver los errores que estamos cometiendo y que tenemos que mejorar”, complementó el mediocampista.

Al finalizar, dijo sentirse tranquilo en Macul: “si no se han dado los resultados sé que no son de un día para otro, que tenemos equipo y que tengo las capacidades para demostrar lo que demostré en Católica. Creo que el equipo me ha acompañado en eso. Estos meses han sido de mucha unión y obviamente por ser Colo Colo todos nos quieren ver mal, pero sé que en algún momento van a llegar las buenas y es por lo que luchamos día a día”, cerró César Fuentes.