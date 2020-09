José Luis Chilavert y su relación con la Conmebol: “He recibido amenazas de muerte”

De un tiempo a esta parte, el exportero de la Selección Paraguaya de Fútbol, José Luis Chilavert, se ha transformado en un personaje negativo para la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), esto por las denuncias que ha realizado en contra del ente rector del fútbol sudamericano.

En ello, el paraguayo reveló que ha recibido amenazas de muerte por parte precisamente de la Conmebol: “he recibido amenazas de muerte que me han dejado en mi celular, pero el FBI, la justicia americana y la justicia paraguaya saben perfectamente si me pasa algo a mí o a mi familia”, dijo en conversación con el programa “Conversando en Casa“.

“También los que están en Argentina o en mi país, ellos saben perfectamente quienes son los responsables (…) Han dejado en mi celular amenazas de muerte, de que deje de lado todas las denuncias que estoy haciendo contra la Conmebol, pero no les temo, pues es mi lucha. Siempre dije que voy a defender lo que me enseñó mi padre, mis valores no tienen precio”, agregó Chilavert.

