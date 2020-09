Novak Djokovic tras la descalificación del US Open: “No puedo prometer que no volverá a suceder”

El tenista serbio Novak Djokovic habló fuerte y claro luego de la descalificación que sufrió en el US Open por agredir con un pelotazo a una jueza de línea, asegurando que cosas como estas a veces suceden en el tenis.

“A veces suceden cosas como estas. No puedo prometer que cosas como esta no volverán a suceder, pero puedo prometer que haré todo lo posible para evitar que vuelvan a ocurrir. Intentaré tomarlo como una lección para el futuro. Gestionar las emociones siempre ha sido un aspecto importante en mi carrera”, manifestó en conferencia de prensa.

En esa línea, añadió que “ha habido mucha discusión sobre si la sanción fue justa o no. Busqué a Laura -Clark, la juez de línea- al final del partido para saber cómo estaba. Le encanta el tenis, ha sido voluntaria durante muchos años, tenía miedo pero no estaba herida. Fue una decepción terminar el US Open así“.

Finalmente, Djokovic terminó diciendo: “Cuando golpeas una pelota como lo hice yo, existe la posibilidad de que golpees a alguien en la cancha. Las reglas son claras, lo acepté. Para mí es bueno que haya un torneo ahora mismo. Cuanto antes vuelva a jugar, antes podré dejar atrás el recuerdo de lo que pasó con Carreño“.