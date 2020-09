Esteban Paredes: “Hubo peleas internas que no había visto en los diez años que llevo en el club”

Esteban Paredes, capitán de Colo-Colo conversó sobre el delicaod momento institucional que atraviesa el club, que abarca malos resultados deportivos y conflictos entre jugadores y dirigentes.

En un extenso diálogo con El Mercurio, el atacante aseguró que ante las denuncias que ha recibido su compañero Leonardo Valencia, están expectantes a lo que dictamine la justicia, pero preocupados a nivel nacional por el tema. “Fuera del fútbol me tiene muy mal el tema de la violencia hacia la mujer. Es muy duro, potente. Como capitán y como persona estoy totalmente en contra. Tengo mamá, esposa, hermanas, tías, sobrinas y no me gustaría que les pasara lo que le sucede a muchas mujeres de este país. No se lo merecen. Esperemos que la justicia actúe, es lo primordial. Y no lo digo solo por el ‘Leo’ Valencia. Pero si hay constancia y pruebas, la justicia tendrá que aplicar su pena”.

En tanto, por los malos resultados, el capitán reafirmó que atraviesan un complicado momento. “Lamentablemente estamos en crisis. Hace muchos años que no se veía esto. Después de cinco meses sin jugar fue muy extraño volver, pero hay que ver la realidad y estamos en una crisis potente. Hay que ganar con urgencia. La imagen que dejamos ante O’Higgins fue paupérrima, lo más bajo en muchos años”.

En medio de la paralización, los jugadores vivieron complicados momentos tras ser enviados al seguro de cesantía por parte de Blanco y Negro. Paredes reconoce que se quebró el grupo en dicha instancia. “Como algo muy complejo. Nunca esperamos llegar a estas instancias que nos hizo pelearnos con la dirigencia primero y después hubo peleas internas que no había visto en los 10 años que llevo en el club. Nunca habíamos llegado a tener discusiones así entre compañeros. Y claro, no entrenamos, ni siquiera por vía remota, y hoy estamos pagando las consecuencias de todo eso. En los segundos tiempos nos pasan por arriba, esa es la verdad”.

Incluso entregó detalles del conflicto entre Pablo Mouche y Julio Barroso respecto a dineros que habrían recibido un selecto grupo de jugadores por concepto de derecho de imagen. “Yo trataba de calmar a ambas partes. Pero tampoco me puedo poner el balde. Soy el capitán, tenía que entender a los dos. Los compañeros tenían razón: íbamos a recibir una plata que era por derechos de imagen, que tampoco tenemos culpa, pero era injusto que los otros compañeros no recibieran nada. Se generó algo raro, extraño, molestias. Y sí: hubo discusiones muy altas”.

El exseleccionado nacional no quiso adelantar nada ante un posible nuevo entrenador. “Es difícil, complicado. Más encima está el tema del dinero, porque el club está sobrepasado. Es difícil traer un técnico por tres o cuatro meses. Mínimo va a pedir un año más y no será barato. Lo primero corresponde a los jugadores: ponernos la camiseta y luchar. Si lo dirigentes quieren traer un técnico, habrá que cambiar”.