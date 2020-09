Christian Bravo y el duelo ante Colo Colo: “Para mí, Paredes es el más peligroso”

El delantero chileno Christian Bravo, que actualmente juega en Peñarol, habló antes del duelo entre los charrúas y Colo Colo, que se disputará este martes en el estadio Monumental.

En conversación con La Tercera, el futbolista que juega de extremo indicó: “Es un partido de Copa Libertadores. Como venga, son los equipos que están en Libertadores y hay que respetarlos de cierto modo. Es un partido aparte. Creo que va a ser parejo y vamos convencidos de que podemos traernos los tres puntos para Uruguay”.

Respecto al jugador que considerado más importante del Cacique, manifestó que “para mí, Paredes es el más peligroso. Por algo es el goleador histórico y, bueno, a su edad no pareciera que la tiene. No parece de 40. Siempre digo que es un ejemplo. Esperemos que no nos haga ningún gol”.

Finalmente, reveló que desde el cuadro uruguayo le pidieron referencias sobre los jugadores del conjunto albo. “Me preguntan cómo son los jugadores, más que nada eso. Son todos jugadores con experiencia y ya están los videos y otras cosas que ayudan bastante a saber sobre el rival que enfrentamos”, cerró.