Ignacio Jara y su primer gol en el Brasileirao: “La ilusión de la Roja está intacta”

El mediocampista chileno Ignacio Jara, habló con AS Chile sobre lo que significó su primer gol en el Brasileirao junto al Goias.

“Fue una sensación súper linda. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, recordé los malos momentos que he pasado. Este ha sido un año muy raro en todo sentido y me sirvió mucho hacer ese gol para poder ayudar a mis compañeros y tener más confianza en mí mismo. Espero marcar más goles para ayudar a mi club“, comenzó diciendo al medio.

Respecto a la consideración que ha tenido en su club, el volante lanzó: “El nuevo DT me está colocando de ’10’. Él llegó hace poco, pero me conoce bien. Me ha comentado que ha visto videos míos. Estoy contento y le manifesté que si me necesita en otra posición, yo estoy a su disposición para lo que quiera“.

¿Ilusión de llegar a la Roja? “Te mentiría si dijera que no pienso en eso. La ilusión está intacta en todo momento. El mayor orgullo para un jugador es representar a su patria. Espero seguir entrenando de la mejor forma y sumar más minutos acá en Brasil. Tarde o temprano esa oportunidad llegará. Y si no, no hay que frustarse. Los momentos de Dios son perfectos”, cerró.