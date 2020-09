Claudio Bravo y la tremenda tapada que tuvo en su debut junto al Betis: “No sé ni cómo la he sacado”

El arquero chileno Claudio Bravo habló tras la agónica victoria del Betis ante el Alavés por la liga española, por medio del tanto que Cristián Tello anotó en el último minuto del compromiso.

Pero antes de aquello, el golero nacional tuvo una tapada fantástica, la cual fue elogiada al termino del duelo por todos los medios españoles.

Al respecto, Bravo indicó: “Hay que ayudar a los compañeros cuando toque. La segunda atajada no sé ni cómo la he sacado (…) No hay tiempo para pensar, sólo hay que actuar”.

Tras ello, el meta se terminó pronunciando en redes sociales, sosteniendo que “la victoria muy importante en este inicio de la Liga. Vamos con todo“.