“Uno de los nombres más importantes del fútbol femenino”: Tottenham anunció la incorporación de Alex Morgan

En un día cargado de fútbol, Tottenham golpeó el mercado de pases femenino y anunció la incorporación de la futbolista norteamericana Alex Morgan.

A través de un comunicado, los “Spurs” llenaron de elogios a la delantera, e informaron que estará en el conjunto inglés por la temporada 2020/21.

“Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo para la contratación de la dos veces ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Alex Morgan“, señalaron.

“Uno de los nombres más importantes del fútbol femenino, la jugadora de 31 años ha ganado una gran cantidad de honores de equipo e internacionales, contribuyendo con numerosos goles y asistencias durante una brillante carrera hasta la fecha“, afirmaron.

Además, el club londinense confirmó que la dos veces ganadora de la Copa del Mundo usará la casaquilla número 13.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the signing of two-time @FIFAWWC winner Alex Morgan! 🤩🙌

🗞 https://t.co/RIw8meHbvz#WelcomeAlex ⚪️ #COYS pic.twitter.com/X2eMIbJuyO

— Tottenham Hotspur Women (@SpursWomen) September 12, 2020