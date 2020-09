Gualberto Jara aseguró que Blanco y Negro le dio la palabra que se quedaría hasta diciembre

Gualberto Jara habló sobre su continuidad en Colo Colo tras la igualdad sin goles ante Unión La Calera, que dejó a los albos relegado en el fondo de la tabla de posiciones del Campeonato nacional.

“La principal fuerza que tengo es el apoyo de los jugadores que me demuestran en cada entrenamiento. Si bien no estamos al nivel que pretendemos, es justo reconocer que nos vamos acomodando y alcanzando el nivel en plena competencia, por todo lo que ha pasado. Evidentemente no hemos llegado a ese equilibrio físico y por ende nos cuesta en lo futbolístico. Pero estamos con toda la fuerza y motivación, el compromiso y respaldo de los jugadores está“, lanzó el DT.

Consultado hasta cuándo seguirá siendo el estratego del plantel, indicó: “Me dijeron que seguía hasta diciembre cuando me dieron su palabra (los dirigentes). Del ruido externo no me preocupo.

Finalmente, Jara se refirió al próximo partido ante Peñarol por la Copa Libertadores, que se jugara en el estadio Monumental.

“Es un partido sumamente importante, es un rival difícil, diferente. Vamos ver cómo llegan mañana, a esperar la recuperación. Es el partido más importante y tenemos las ganas de seguir avanzando con el mejor resultado posible”, cerró.