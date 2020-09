Manuel Pellegrini no quiso confirmar titularidad de Claudio Bravo en debut del Betis

Manuel Pellegrini no quiso adelantar si es que Claudio Bravo sería titular en el estreno del Real Betis por la liga española.

En conferencia de prensa, el “Ingeniero” aseguró que la determinación final se tomará el día del partido o en la jornada previa. “La decisión no solamente del portero sino del resto de los componentes del primer once lo estamos decidiendo. Mañana o el día del partido veremos el once titular, por ahora estamos analizando una serie de conceptos en todos los puestos”

El técnico chileno aprovechó de elogiar el buen nivel que ha tenido en los entrenamientos y capacidad de integración por parte del portero de la “Roja”. “Se cuida mucho y desde el primer día se entrena al 100%, hizo el trabajo normal de los porteros en los entrenamientos y en los partidos que jugamos. Lo veo muy bien”.

Sobre el cambio de fecha que tendrá el partido del Betis (adelantado del lunes al domingo), Pellegrini no escondió su molestia. “En una liga de esta magnitud no puede ser que a tres días cambien la hora y el día, y que todavía no sepamos la fecha del segundo, ni el tercer partido. Tiene que haber capacidad de planificación mejor para una liga tan importante”.

El Real Betis jugará el día domingo en condición de visitante ante el Alavés a contar de las 09:00 horas.