Luis Rojas explicó su salida de Universidad de Chile: “Estaba jugando muy poco, no me estaban citando”

Luis Rojas, exjugador de Universidad de Chile y que fue anunciado como refuerzo del Crotone FC conversó sobre su abrupta salida del cuadro azul.

En conversación con “Los Tenores” aseguró que ha ido informándose de su nuevo desafío. “Me he estado informando del equipo, los nuevos jugadores que están llegando. Espero llegar allá y conocer al resto del equipo”.

De paso, aseguró que su decisión pasa por ir sumando minutos competitivos. “Estaba jugando muy poco, no me estaban citando. Se me dio la posibilidad de ir a jugar a Italia. Ir a luchar el puesto, que es lo que voy. Mi plan es llegar y afirmarme”.

Pensando en su rol dentro de la cancha, Rojas aseguró que tiene claro su función. “Sería como un volante mixto, de ese tipo la verdad. Ahora dependo de llegar allá y ver qué me dice el entrenado. Lo que más me puede faltar es el hecho de quitar balones o de recuperar más pelotas. Me lo han dicho”.

El volante contó detalles de cómo fue su experiencia formativa en Colo-Colo, antes de pasar a Universidad de Chile. “Me fui de Colo-Colo por un problema que tuve con un preparador físico y que pasó a mayores. Estuve como tres meses sin jugar. Mi papá me dijo que si quería probar suerte en Universidad de Chile”.

Rojas aprovechó de expresar todo su cariño a los hinchas del cuadro azu. “Estoy muy agradecido de la U, que me dio la oportunidad de jugar y debutar en el fútbol. Espero que los hinchas no piensen otra cosa por mi salida, ellos me han mostrado mucho cariño a través de las redes sociales”.