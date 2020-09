Mauricio Isla y posible llegada de Arturo Vidal a Flamengo: “Sería como recibir a una estrella total”

Mauricio Isla ya palpita una posible llegada de Arturo Vidal a Flamengo, considerando que sería uno de lo deseos del mediocampista del Barcelona en algunos años más.

Al respecto, el “Huaso” sostuvo en conversación con FlaTV que “sería lindo que Arturo jugara aquí en este club, que tiene todo y es muy grande. Sería como recibir una estrella total por toda su carrera, aunque él tiene condiciones para jugar en cualquier club del mundo”.

Tras ello, Isla agregó: “fueron muy rápidos conmigo. Me dieron todo. Se notó de inmediato que me querían sí o sí“.

Respecto a su retorno a Sudamérica, el lateral nacional sostuvo que “siempre quise volver a Sudamérica. No sabía si era a los 32 años ahora, o a los 34 o a los 35, pero lo del Flamengo se dio muy rápido. (Sus directivos) fueron a buscarme a España y me hicieron una propuesta muy buena, tanto para mi familia como para mí. Mi mujer quedó encantada y eso me dejó muy tranquilo#

Finalmente, Isla terminó diciendo: “Quiero vivir lo que es una Libertadores e ir a jugar a todos los países de Sudamérica por la emoción que te da y también debutar en Sudamérica. Nunca jugué en Chile (como profesional) y espero debutar con el Flamengo para tener mi primer partido en Sudamérica”, terminó.