Erick Pulgar se recuperó completamente del Covid-19: “Por favor no bajen la guardia y usen mascarilla siempre”

Por fin les puedo confirmar que me dieron de alta de Covid 😊 Fueron días de mucho cuidado, agradezco a tod@s sus mensajes de apoyo 🙌 feliz de poder volver a los entrenamientos con @acffiorentina 💜 y volver con todo al Calcio ⚽ Por fa no bajen la guardia 🙏🏾 Usen mascarilla siempre 😷