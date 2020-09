Pablo Mouche se despide del título: “Hay que ser realistas y pensar que el puntero está muy lejos”

Pablo Mouche, delantero de los albos analizó el rendimiento de Colo-Colo en el torneo nacional y lo complejo que ha sido meterse en la parte alta de la tabla.

El atacante aseguró que la lucha por el título le quedó bastante lejana a los albos por los malos resultados. “Hay que ser realistas y pensar que el puntero está muy lejos. Nos sacó 14 puntos y eso es muchísimo en un torneo. No puedo asegurarlo, Puedo asegurar que vamos a trabajar para mejorar como equipo y salir del fono de la tabla”.

Sobre el nivel que mostró Nicolás Blandi en el superclásico, que le trajo bastantes críticas, Mouche le entregó todo su respaldo al argentino. “Hablar de Blandi y (Esteban) Paredes es hablar de dos goleadores de raza. Para nosotros y para cualquier equipo son muy importantes. No tengo dudas de que a ‘Nico’ cuando se le abra el arco, se va a cansar de hacer goles. Lo conozco y es así”.

En la previa del duelo ante O’Higgins de Rancagua, el exBoca Juniors aseguró que deberán repuntar para salir de la parte baja. “Es una situación incómoda. Verse tan abajo no es grato, no me pone contento y es algo obvio. Tenemos que empezar a sumar de a tres, cuando un equipo grande está abajo es una presión extra por todo lo que se exige”.