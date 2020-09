David Nazareno Bisconti y los efectos del Covid en el fútbol: “Yo hubiese parado todo hasta fin de año”

Uno de los títulos más recordados en la historia de Universidad Católica es el conseguido en 1997, un equipo liderado por Alberto “Beto”Acosta y por el goleador argentino, David Nazareno Bisconti quién fue el máximo anotador de ese equipo campeón.

En conversación con ADN Deportes, Bisconti recordó su título con la camiseta de la UC, la cual manifiesta que, “fue un año y un momento muy lindo e inolvidable en mi carrera, venía de estar 4 años en Japón, ir a Chile compartir equipo con muchachos y gente extraordinaria, aparte con amigos argentino, como el Beto, como Ricardo Lunari y poder lograr el campeonato, un combo perfecto yo creo”.

Pero además se refirió a la situación que se vive en Argentina y en el continente con respecto a los problemas por el Covid-19. Según el ex delantero argentino, “estamos en el peor momento de la pandemia y en medio de esto, querer reiniciar los torneos, me parece algo ilógico y por eso hay que tomar decisiones sobre el momento y me parece que este no era el momento como para que se inicien ni los torneos ni la Copa Libertadores, las clasificatorias también, es todo, yo hubiese parado todo hasta fin de año, deben haber cosas entre medio que deben presionar y que lo llevan a uno a tomar decisiones”.

La década de los ’90 fue recordada por grandes rendimientos de los equipos a nivel internacional, alcanzando fases finales en Copa Libertadores, algo que está muy lejos en los últimos años, lo que tiene una importante explicación para Bisconti: “El nivel de jugadores, el nivel de planteles, no están a la altura de las competencias, por eso me parece que les cuesta tanto llegar a una semifinal. Hay que alzar un poco el nivel en todo concepto y otras de las grandes cosas que pasaron en Chile es que lo jugadores jóvenes se van muy luego al exterior”.

Finalemente, pese a estar alejado del fútbol, sigue siempre las noticias de la UC en el torneo local, “sigo al equipo, sigo la tabla de posiciones y se que está tras el tricampeonato y la verdad es que el trabajo que se está haciendo es muy interesante, Tati Buljubasich, que es un amigo está haciendo un gran trabajo muy muy bueno en Católica y esperando que se siga repitiendo”.

Cabe destacar que este miércoles se podrá revivir las actuaciones de David Nazareno Bisconti y compañia, en una nueva edición del programa de CDF “Memoriabiblia” el cual se centrará en la obtención del título de la UC en 1997.