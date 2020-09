Carlos Muñoz: “Me encantaría tener revancha en Colo Colo y ser campeón”

En conversación con “Pelota Parada” del CDF, Carlos Muñoz reveló su deseo de vestir nuevamente la camiseta de Colo Colo, tal como lo hizo hace algunos años en el cuadro albo.

Al respecto, comenzó diciendo que “me encantaría tener revancha en Colo Colo y ser campeón, algo que no logré cuando estuve en el club. También me encantaría Wanderers, pero el tiempo lo dirá. Mi presente es Antofagasta y estoy muy contento acá”.

En esa línea, el delantero añadió: “El cariño de los hinchas sigue intacto, me siguen escribiendo mucho. Son lindos momentos que quedan en la memoria“.

Finalmente, Muñoz tuvo palabras sobre el mal momento que vive el Cacique, luchando en los últimos puestos del Campeonato Nacional. “Es difícil verlo en esa posición. Uno no está acostumbrado a no verlo pelear en los primeros lugares. En este reinicio le ha costado retomar el buen nivel. Yo espero que ojalá puedan agarrar rápido el ritmo, porque tiene partidos con rivales directos y la Copa Libertadores“, cerró.