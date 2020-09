Presidente de la ANFP: “Lo de Arturo Vidal y Claudio Bravo es personal”

La historia del conflicto entre Arturo Vidal y Claudio Bravo sigue sumando capítulos, pese a que ambos han aclarado sus posturas. Ahora fue el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) quien comentó la situación.

Pablo Milad conversó con “Círculo Central” de La Cuarta, y dijo que: “lo de (Arturo) Vidal y (Claudio) Bravo es personal. No son grandes amigos como antes, pero son compañeros bajo un mismo objetivo que es sacar adelante las clasificatorias. Se necesita que todos trabajen bajo el mismo alero“, comentó.

Respecto al conflicto en si, Milad aseveró que: “me impactó porque se llevó a cosas extrafutbolísticas lo que era futbolístico, me llamó la atención. Las cosas en la cancha deben quedar en la cancha, no llevarlo al camarín”, sostuvo.

“El bien común es sacar adelante la Selección, lograr éxitos. Me dolió mucho como hincha de la Roja en ese momento, pero esto se arregla con buena disposición y sentido común”, cerró el mandamás del fútbol chileno.