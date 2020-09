Leyenda del Arsenal: “Un futbolista no debería tener la mentalidad de Alexis Sánchez”

La leyenda del Arsenal, Ray Parlour, se fue en picada contra Alexis Sánchez, luego de las palabras que lanzó el chileno en redes sociales sobre su etapa en el Manchester United.

“No puedo creer que quieras dejar un club después de una sesión de entrenamiento. Tienes que darte una oportunidad. Es un nuevo entorno y una forma de entrenar diferente a la del Arsenal”, comenzó diciendo en conversación con talkSPORT.

En esa línea, el ganador de tres Premier League con los Gunners, agregó que “eso no está bien. Esa mentalidad no debería tenerla un futbolista. Deberías decir: es el Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo, y tengo que luchar por mi puesto y asegurarme de que trato de rendir como lo hice en el Arsenal”.

Finalmente, Parlour sostuvo: “Y no debería reducirse a los salarios, pero él ganaba £560.000 a la semana y quería irse de inmediato. Tienes que trabajar duro. Puede que sea un estilo de fútbol diferente, puede que no le convenga, pero tienes que intentar conquistar a los hinchas, a los jugadores, a todos. Y eso es lo que no hizo”.