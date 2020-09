Histórico delantero de Colo-Colo se lanzó contra Gualberto Jara: “Ahí no tiene nada que hacer”

Ricardo Dabrowski, exdelantero e ídolo de Colo-Colo analizó la previa del superclásico del fútbol chileno y criticó con todo el manejo que ha tenido el técnico de los albos.

En conversación con Los Tenores Puertas Adentro, el argentino aseguró que las peleas entre jugadores y Blanco y Negro generaron una herida que ve bastante difícil de sanar. “Nunca tuvo que haberse generado un conflicto entre jugadores y directiva. Esto es inarreglable este conflicto. Creo que ha fallado el nexo entre los dos estamentos y por eso se produjo esto. Este no tiene retorno lamentablemente. Esos conflictos por dineros o tomas de posiciones para ver quién tiene más fuerza, termina generando un descalabro”.

Por otro lado manifestó que le resulta incomprensible la decisión que Gualberto Jara haya sido indicado como técnico interino de la institución. “Colo-Colo es un equipo que todo el mundo quisiera dirigirlo, pero ahora los entrenadores lo han rechazado. Quiero aclarar que a Gualberto Jara no lo conozco personalmente ni tampoco tengo un contacto. Pero un técnico interino con la cantidad de jugadores históricos que hay en Colo-Colo, ahí no tiene nada que hacer. Cuales serán los intereses para que esté, no tengo idea. Pero hay una gran cantidad de históricos, incluso trabajando en Colo-Colo que para un interinato debiesen estar”.

Sobre el manejo dirigencial, el argentino confiesa que están recibiendo una mala asesoría. “Hay una serie de descalabros y personalmente no lo conozco a Aníbal Mosa, pero seguramente que tienen buenas intenciones, pero lo están asesorando mal. Es muy complicado el momento actual de Colo-Colo”.