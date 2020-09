El particular regalo que hizo Marcelo Bielsa a jugador del Leeds luego de ser convocado a la selección de Inglaterra

El pasado 25 de agosto se publicó el listado de jugadores nominados por Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, para formar parte de la selección y afrontar los partidos de la Liga de las Naciones de Europa.

Entre los 24 futbolistas convocados, estaba el volante del Leeds United, Kalvin Phillips, el cual reveló para The Telegraph un particular regalo que le hizo Marcelo Bielsa al conocer su citación a la selección adulta: una camiseta de Newell’s Old Boys. “Es una camiseta vieja de cuando jugaba, y le pediré que la firme“, señaló.

“También me envió una pequeña nota, voy a enmarcarla. Dice que mi arduo trabajo ha dado sus frutos, pero no se detiene aquí“, afirmó el jugador inglés.

Recordemos que el rosarino ascendió a la Premier League con el Leeds United tras un exitosa campaña, con 28 partidos ganados, 9 empatados y 9 perdidos, sumando un total de 93 puntos.