Messi pierde apoyo entre sus fanáticos con la decisión de permanecer en el Barcelona

Cuando ya todos pensaban que el argentino Lionel Messi abandonaría el Barcelona para fichar en el Manchester City, finalmente el argentino dio pie atrás y decidió permanecer en los catalanes, decisión que no cayó nada de bien entre sus fanáticos.

Al respecto desde el medio español AS sostienen que “La decisión de Messi de continuar en el Barcelona no ha sentado bien entre el público. De los más de 26.000 participantes en la encuesta lanzada por AS a la pregunta ¿Estás de acuerdo con que Messi se quede en el Barça? El 61,42% ha respondido ‘no’ por el 38,58% restante que sí está a favor de la decisión tomada por el argentino. Números que indican la pérdida de apoyo en el ’10’ azulgrana”.

En esa línea, añaden: “El culebrón de Messi y el Barcelona ha terminado este viernes con el anuncio de la continuidad del jugador en una entrevista con Goal.com en la que explica el motivo de su continuidad y arremete duramente contra Bartomeu: “Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club… Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

Finalmente, desde el sitio manifiestan que “el Barcelona no se dio por aludido tras las palabras de Messi en las que atacó a Bartomeu y celebró con un tuit que el jugador siga vistiendo su camiseta una temporada más: “Voy a dar el máximo. Mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”. Sin embargo, los principales medios deportivos de todo el mundo sí se hicieron eco tanto de la decisión tomada por Messi en un verano marcado por su posible marcha de Can Barça como de las críticas al presidente blaugrana. Así, Olé habla de que “Messi se queda, pero pega” y que da “Palito y palazos para Bartomeu”, Globoesporte de “Telenovela con un final diferente al esperado”, La Gazzetta lo califica como “El día más largo de Messi”, mientras que The Sun y Tuttosport ponen el foco en la familia de Messi asegurando que es un “Drama brutal” y hablando de “El grito en la familia Messi”.