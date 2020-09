Gonzalo Fierro y el Superclásico del domingo: “Colo Colo va a demostrar la paternidad de estos últimos años”

En conversación con “Pelota Parada” del CDF, el exmediocampista de Colo Colo, Gonzalo Fierro, analizó lo que será el Superclásico de este domingo entre Universidad de Chile y los albos.

“Cuando vienen este tipo de partidos, se me vienen a la memoria los que uno jugó. Siempre estoy pendiente de Colo Colo, lo veo cuando juega. Tengo amigos y compañeros ahí, y no me cabe duda que van a salir a ganar el domingo, comenzó diciendo.

En esa línea, Fierro añadió: “Esos partidos son distintos, la motivación es diferente. Sabemos que ambos no llegan bien, pero Colo Colo va a demostrar la paternidad de estos últimos años. Tiene jugadores desequilibrantes que se lucen en este tipo de partidos”.

Finalmente, se refirió a los rumores que apuntan a la llegada de Gustavo Quinteros a la dirección técnica del Cacique.

“Por un partido no puedes cambiar a un entrenador. A Gualberto Jara deberían darle la oportunidad. Después de tanto tiempo de trabajo con este cuerpo técnico, no sería una buena señal cambiarlo“, cerró.