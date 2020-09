Dirección del Trabajo sancionó a ByN por conflicto con plantel: Deberá pagar más de $1.200 millones

El pasado jueves por la tarde, los cimientos del Estadio Monumental se volvieron a mover, esta vez fuera de la cancha. La Dirección del Trabajo emitió su informe tras fiscalizar a ByN por el conflicto que mantuvo con el plantel albo por el no pago de días trabajados en medio de la pandemia y falló a favor de los jugadores.

Según lo esgrimido por el ente, ByN no otorgó el trabajo convenido, no pagó las remuneraciones y no entregó la documentación exigida para fiscalizar, por lo que deberá pagarle al plantel cerca de $1.200 millones al no reconocerle días trabajados durante abril y mayo.

El mismo escrito señala que se le solicitó documentación laboral de los vínculos administrativos entre la concesionaria y 40 jugadores involucrados en el asunto, instancia donde se señala que el gerente de ByN, Alejandro Paul “dio información parcial e incompleta sobre el pago de remuneraciones”.

Por ello, es que la concesionaria fue multada administrativamente con 60 UTM y 20 IMM, lo que a cambio de hoy, equivale a $10.170.440 pesos.