¿Y qué pasa con los hinchas? Revisa aquí las medidas que han tomado los clubes con sus abonados para esta temporada

El fútbol chileno volvió, pero sin la presencia de público en los estadios, debido a las normas sanitarias vigentes. La gran duda que tienen algunos fanáticos es: ¿Qué pasará con aquellos que se abonaron este 2020 y no podrán asistir a ver a su equipo de local?

En ADN Deportes conversamos con todos los clubes de Primera División para saber cuáles son las determinaciones que han tomado con respecto a este tema.

Los tres grandes

Colo Colo permitirá que el abono 2020 se pueda utilizar el próximo año, donde además se incluirá la Copa Chile y los partidos internacionales que se disputen en el Estadio Monumental.

Además, los albos implementaron un sistema de descuentos exclusivos que los hinchas podrán encontrar en la página web del club.

Universidad Católica estableció un plan de acción para quienes se abonaron este 2020. Este presenta tres alternativas: La devolución proporcional del dinero, la opción de que dicho monto sea entregado como crédito para compras en la tienda online o canjearlo por el abono 2021 o renunciar al reembolso para ir en apoyo de las diferentes áreas del club.

El Gerente Comercial, Sebastián Soria, explicó a ADN Deportes que varios hinchas han optado por la última opción. “Hemos recibido varias renuncias, agradecemos de corazón el apoyo que nos han brindado. Entendemos que el proyecto de cruzados es un proyecto de largo plazo y en el escenario actual el apoyo que nos puedan brindar nuestros abonados es fundamental. Entendemos que hay gente que aunque quisiera no puede renunciar a eso, porque están en situaciones difíciles y no por eso serán menos hinchas o menos valiosos para nosotros”.

Independiente si se solicita la devolución del dinero, el abonado no está renunciando a su abono, por tanto podrá seguir accediendo a los demás beneficios, como descuentos y la participación en actividades exclusivas. Además, podrá utilizar el abono cuando las condiciones sanitarias permitan la presencia del público en los estadios, y también tendrán acceso al proceso de renovación para el año 2021.

Aquí puedes ver el comunicado de Cruzados.

Universidad de Chile decidió congelar a los abonados. Según determinó el Departamento del Hincha estos será compensados, una vez que se retome el fútbol con gente en los estadios, con el período correspondiente de meses en que no pudieron asistir.

El presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, explicó esta decisión en Los Tenores de la tarde.”Los abonados son hinchas que se comprometen con ir al estadio, el jugador de la U está acostumbrado y se entusiasma más cuando tiene mucha gente. El abonado te da como un piso, como una base de asistente al estadio, así que van a mantener su abono por el período de un año que es lo que corresponde”.



Aquí puedes revisar el comunicado de Universidad de Chile.

Clubes que decidieron congelar

Everton fue el primer club en Chile en tomar esta medida. En abril el elenco ruletero suspendió los abonos, decisión que se mantendrá vigente hasta que vuelva el fútbol con público. Cuando la autoridad sanitaria autorice el regreso de los hinchas a los recintos deportivos, estos serán reactivados y se extenderán por todo el período de vigencia que les restaba cumplir al momento de la interrupción del certamen.

El Jefe de marketing del elenco Oro y Cielo, Matías Olivero, explicó la determinación a ADN Deportes. “Los planes de nuestros abonados se encuentran congelados desde la suspensión del campeonato nacional, una vez que se autoricen los partidos con público serán reactivados y se extenderán por todo el período que les restaban por cumplir”.

Una vez que se paró el campeonato, Unión Española comunicó que se congelaron los abonos con la intención de respetar los doce meses de vigencia que tienen estos.

El Gerente General, Luis Baquedano, aseguró a ADN Deportes, que este tiempo de fútbol sin hinchas en las gradas no contará para el abonado. “Todo este período se va a restar, el abono va a comenzar cuando sea presencial el fútbol. Esta situación es diferente al estallido, ahí se suspendieron los partidos, ahora sí se van a jugar pero como no va a haber público, estos períodos sin público son para el abonado como si no hubiera fútbol“.





Audax Italiano anunció que todos los abonados vigentes tienen su membresía congelada desde el último partido antes que que se interrumpiera el campeonato por la pandemia.

Este se podrá reactivar una vez que se retome el torneo con público, y será válido hasta el fin de la vigencia de este más los meses perdidos.

Aquí puedes ver el comunicado de Audax Italiano.

Clubes que devolverán el dinero

Coquimbo Unido, a través de una carta, le comunicó a sus más de 4.000 abonados que tenían dos alternativas para compensarlos por estos meses en los que no podrán ir al estadio.

La primera opción es que para apoyar al cuadro pirata no soliciten el reembolso, pero a cambio quedarán automáticamente abonados para el 2021 con las mismas condiciones.

La segunda opción es devolver el dinero de manera proporcional. Si quieres optar por esta alternativa tienes que enviar un correo a abonos@coquimbounido.cl con los siguientes datos: nombre del abonado, rut, correo electrónico y número de teléfono. Este proceso se podrá hacer hasta el 29 de septiembre de este 2020.

Aquí puedes ver el comunicado de Coquimbo Unido.

Huachipato inició el proceso para recolectar los datos y así comenzar a realizar las devoluciones de su dinero a los abonados que se inscribieron entre el 15 de marzo de 2019 y el 15 de marzo 2020.

Para solicitar el reembolso de tu dinero, debes ingresar con tu rut en http://devolucion.huachipatofc.cl y luego debes seguir los pasos para completar el formulario.

El Gerente General de Huachipato, Jorge Correa, en conversación con ADN Deportes, explicó esta medida.”Nuestra intención como club es entregar la oportunidad a los abonados de Huachipato que puedan recuperar el dinero que invirtieron. Nos propusimos devolver todo el dinero a los abonados proporcionalmente a la cantidad de partidos que se alcanzaron a disputar entre el 15 de marzo del 2019 y el 15 de marzo del 2020. Esperamos que este beneficie especialmente a los hinchas y ellos puedan usar ese dinero en cosas de mayor relevancia en este complejo escenario”.



Beneficios en descuentos

Palestino continúa con sus abonados activos, siempre con la facilidad de dar de baja el abono cuando ellos quieran. Según explican desde el elenco árabe los beneficios que se les han dado son descuentos exclusivos para utilizar en la tienda del club, sobre todo en la indumentaria oficial.

Están evaluando cómo compensarán

Deportes Iquique aún no tiene una medida específica sobre cómo recompensarán a los abonados que durante este 2020 no podrán ir al estadio. Sin embargo, desde el elenco nortino afirman que la solución la entregarán una vez finalizado el campeonato el 31 de enero de 2021.

El presidente de los Dragones Celestes, Cesare Rossi, aseguró a ADN Deportes, que se tomó esta decisión por la chance que se levanten las medidas sanitarias y pueda volver antes el público.”A pesar que el contrato habla que por una situación de fuerza mayor no hay compensación, nosotros igual vamos a compensar a nuestros abonados. El 31 de enero cuando se termine el torneo les vamos a entregar una solución al abonado porque existe una remota posibilidad que pudiesen entrar en los últimos partidos“.

Deportes Antofagasta aún no tiene claridad sobre qué pasará con sus abonados, porque aún se tiene una remota esperanza que los hinchas pumas puedan asistir a los últimos partidos del campeonato.

Sin embargo, si efectivamente en este torneo no se puede volver a jugar con público, la dirigencia del club está analizando dos opciones: Renovar el abono para el 2021 o también el reembolso del dinero.

En conversación con ADN Deportes, tanto Deportes La Serena como O’Higgins aseguraron que en los próximos días deberían oficializar su determinación con respecto a este tema.

Mientras que Universidad de Concepción confesó que aún están evaluando cómo serán compensando los abonados 2020. Esa misma situación están analizando en Unión La Calera, que afirman que aún están trabajando para entregar una solución, y una vez que la tengan se le comunicarán directamente a las personas correspondientes.

Solamente tienen Socios

Hay tres clubes que notificaron que no tienen abonados (Hinchas que compran un paquete de entradas a un precio especial), sino que tienen socios (Aquellos que están afiliados a la institución y tienen derechos políticos).

Santiago Wanderers aseguró que para beneficiar a sus socios tiene un sistema de puntos que permite que puedan canjear diferentes tipos de descuentos, experiencias que ofrecen el club como obtener una camiseta autografiada o utilizarlo para renovar su membresía para el próximo año.

El Jefe Comercial de los caturros, Felipe Cortés, explicó a ADN Deportes, la razón de esta decisión. “En este período de fútbol sin público, el socio va a ir acumulando los puntos correspondientes hasta llegar a su máximo total del campeonato actual. La idea es ser lo más transparente posible y justo, como el socio no va a poder cumplir su derecho de ir al estadio se le retribuye en esta forma de puntos que podrá usar de distintas formas”.



En Curicó Unido, los socios continúan pagando sus cuotas normalmente. Sin embargo, desde la dirigencia afirman que aún no han decidido si habrá algún beneficio extra para ellos. Mientras que en Cobresal a sus 1.500 socios se les realizó un descuento de un 30 % en el pago mensual y se les facilitó descuentos especiales en la tienda del club.