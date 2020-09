Claudio Bravo en su presentación con el Betis: “Viniendo aquí me siento más vivo que nunca”

El pasado miércoles disputó sus primeros minutos en el arco y este jueves fue presentado. Claudio Bravo fue oficializado como refuerzo del Real Betis de España, cuadro que dirige esta temporada el chileno Manuel Pellegrini.

En medio de su presentación formal ante los medios, el portero bicampeón de América con La Roja comentó que “viniendo aquí me siento más vivo que nunca. Jamás he querido estar en una zona de confort, porque siempre he sido competitivo y es lo que busco estando acá. Seguir siendo competitivo hasta el último día que pueda estar en esta actividad”, indicó.

“El Betis tiene unas condiciones increíbles para que nos vaya bien. Tiene una fuerza que es su gente, su ciudad. Es algo que en Sudamérica palpamos muy de cerca. Que el aficionado esté cerca tuyo, que te presione, que cuando las cosas no están saliendo bien, el aficionado te ayuda de buena manera”, agregó.

Respecto a las expectativas que tiene con los españoles, Bravo aseguró que: “firmé dos temporadas. No hay condicionantes. Las posibilidades en lo deportivo siempre están. Creo que lo fundamental es ir paso a paso. Lo más ideal es ir como estamos ahora. Resolver bien los partidos que estamos teniendo de preparación”, indicó.

“Existieron posibilidades en otros lugares, hasta de México. La presencia de Manuel Pellegrini también influye. También tengo compañeros con los que había coincidido en otros equipos”, complementó Bravo.

Sobre la opción nula de volver a Chile, ante un hipotético llamado de Colo Colo, Claudio Bravo fue enfático: “no es algo que me preocupa. Siempre he tenido mis ideas claras y que las cosas suceden por algo. Nunca espero nada de los demás, soy sincero en esas cosas. Ya veremos lo que sucede en el futuro, pero estoy muy feliz sentado aquí y con este club”, sostuvo.

Al finalizar, no le hizo mucha gracia cuando le preguntaron por la situación de Lionel Messi en el Barcelona, donde fueron compañeros de equipo: “no es una pregunta que sea para nosotros. No es un tema que nos compete. Esa pregunta va para otro lugar, hoy es una presentación”, cerró.