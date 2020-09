Lucas Aveldaño y su paso por Universidad de Chile: “No lo pude disfrutar porque faltó que nos fuera bien”

Lucas Aveldaño, zaguero de Deportes Iquique conversó sobre su etapa en la defensa de Universidad de Chile durante la temporada pasada.

El argentino no cumplió un gran papel junto al resto de sus compañeros, pues estuvieron peleando contra el descenso gran parte del año.

En conversación con La Tercera, Aveldaño aseguró que si bien se quedó con grandes recuerdos, no pudo disfrutar plenamente su estadía en el club. “No lo pude disfrutar porque faltó que nos fuera bien en la parte deportiva. Era desalentador prepararse y llegar al fin de semana a empatar o perder de esas maneras”.

Sobre su salida de la institución (que estuvo a minutos de renovar por una cláusula que no se ejecutó), el exBelgrano de Córdoba manifestó que quedó un poco sentido. “Caputto me informó que me iba. Pasaron unos días y nadie de la dirigencia se acercó. Estaba súper enojado. Después, me llamaron para disculparse. Si el club quería contar conmigo se podía acercar, incluso podía bajarme el sueldo”.

Aveldaño jugará con Deportes Iquique el próximo día sábado a contar de las 11:00 horas ante Huachipato en condición de local.