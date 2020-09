La gran asistencia de Mauricio Isla en goleada del Flamengo por el Brasileirao

Mauricio Isla poco a poco comienza a mostrar su valía en el Flamengo con grandes asistencias.

El chileno fue protagonista en uno de los goles del cuadro de Río de Janeiro, en la goleada por 5-3 como visitante ante el Bahía.

Con el marcador 1-2 en favor de su equipo, el seleccionado chileno realizó una gran pared con Pedro y luego le dejó servida la pelota a Giorgian De Arrascaeta para que convirtiera.

Cabe consignar que Isla disputó por 82 minutos el compromiso.

Que golaço do Flamengo!

Toque de letra do Pedro…

gol do Arrascaeta. Que troca de passes! pic.twitter.com/o0aK3XxmhF

— Emanuel Santana (@emanuelcarimbou) September 3, 2020