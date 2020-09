Johnny Herrera se desmarcó ante dichos de posible retorno a la U: “No se me pasa por la cabeza volver a Santiago”

Johnny Herrera es un referente para todos los hinchas de Universidad de Chile por sus títulos e identificación con la camiseta azul.

El golero que hoy defiende la camiseta de Everton de Viña del Mar aseguró que será un hincha a la distancia, anhelando que el equipo dirigido por Hernán Caputto logre una nueva victoria. “Mi postura es ser un hincha más, vamos a hinchar para que la U gane, porque no puedo desconocer los 20 años que estuve ahí”

Sobre los dichos de Cristián Aubert, presidente de Azul Azul, que manifestó el deseo de que Herrera se retire en la “U”, el golero intentó desmarcarse. “Estoy disfrutando el fútbol en Everton, y como familia estamos felices. Cristián me conoce hace mucho tiempo, gestó mi regreso desde Audax y las palabras son un reconocimiento a lo que he hecho en la U, y quiero respetar el contrato con Everton ¿Quién sabe en el futuro? Pero de momento no se me pasa la cabeza volver a Santiago”.

Herrera será titular en el duelo entre Everton de Viña del Mar frente a Palestino a contar de las 13:30 horas.