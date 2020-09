Christiane Endler entró en el plantel ideal de la Liga de Campeones Femenina 2019-20

Definitivamente Christiane Endler se hizo un nombre a nivel mundial en el fútbol femenino. Sus buenas actuaciones con la Selección Chilena Femenina en el Mundial del 2019, más su titularidad en el PSG de Francia la tiene en el primer orden mundial de la categoría.

Así quedó demostrado una vez más este miércoles, luego de que la UEFA revelara el “plantel ideal” de la Liga de Campeones Femenina 2019-20, equipo donde figura la portera y capitana de la Selección Chilena.

Endler comparte camarín en su posición con Sarah Bouhaddi del Olympique Lyon (actuales campeonas de Europa) y Sandra Paños del FC Barcelona.

🌟 The UEFA Technical Observers have named their #UWCL Squad of the Season 🌟

— #UWCL (@UWCL) September 2, 2020