Mosa se ilusiona con el título: Tenemos diferencia importante con el puntero, pero vamos a ir a darle caza

Aníbal Mosa fue parte de una ceremonia de inspección que realizaron autoridades de salud al Estadio Monumental en la antesala del retorno del fútbol chileno.

El empresario recalcó el llamado a los hinchas albos de no acercarse al estadio y que disfruten el duelo desde sus hogares. “Decirle a la gente que se quede en sus casas, que lo vea por televisión, que no venga al estadio, no queremos situaciones ajenas a lo que pase en el terreno de juego”

En el plano deportivo, Mosa valoró el trabajo del plantel y aseguró que tienen altas expectativas para este campeonato. “Conformamos el mejor plantel que podíamos conformar para ganar la Copa Chile, disputar el campeonato nacional y pasar a octavos de final. Yo se que tenemos una diferencia importante con el puntero, pero tenemos 28 fechas que vamos a ir a darle caza y pelear por el título, por más imposible que lo vean algunos”.

Sobre los duelos en el plano internacional, el presidente de Blanco y Negro manifestó que están confiados en poder lograr buenos resultados. “Tenemos toda la confianza de hacer un buen papel en Copa Libertadores para pasar a octavos de final, hemos tomado todas las medidas de operación, todo coordinado para nuestros viajes a Curitiba y Montevideo. Tenemos toda la confianza en este plantel”.

Colo-Colo debutará el día sábado a contar de las 13:00 horas en el Estadio Monumental para el duelo ante Santiago Wanderers.