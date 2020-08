Manuel Pellegrini: “Me costaría dirigir otra selección que no sea la chilena”

Durante una entrevista con Fox Sports Argentina, el entrenador chileno, Manuel Pellegrini, una vez más se refirió a una posible llegada a la selección chilena en un futuro, asegurando que le sería muy difícil entrenar a otro país que no sea el suyo.

“Me costaría dirigir otra selección que no sea la chilena. Me costaría jugar contra Chile. Primera cosa. En segundo lugar, he dicho que el trabajo en selecciones me aburre porque los jugadores llegan de Europa, juegan y se van”, comenzó diciendo.

En esa línea, el DT criollo añadió: “No hay una base de trabajo en que uno pueda inculcar una idea futbolística. Son cinco o seis fechas FIFA en el año. En cambio el trabajo del club es día a día, me gusta tener la competencia los domingos, me gusta generar adrenalina”.

Finalmente, Pellegrini sostuvo que “mientras tenga un club en el que me seduzca el proyecto, voy a intentar seguir en clubes. Cuando no haya clubes que me quieran o que a mí me interese, voy a volver a Chile y me encantaría tener un espacio en la medida que la selección chilena no estuviese dirigida por otro técnico. Le deseo la mejor de las suertes a Reinaldo Rueda. Ojalá siga este Mundial y también el otro”.