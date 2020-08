Conmebol confirmó horarios y estadios para Colo Colo y la UC de cara a Copa Libertadores

Este miércoles por la mañana, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó horarios y estadios para los partidos restantes de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

En ello, Colo Colo y Universidad Católica fueron ratificados de local en sus respectivos estadios, el Monumental y San Carlos de Apoquindo respectivamente, para recibir a los rivales que deben enfrentar.

El primero en saltar a la cancha será Colo Colo, quien el martes 15 de septiembre recibirá a Peñarol en Macul, mientras que al día siguiente, miércoles 16, Universidad Católica será local ante Gremio en Las Condes.

La acción de la fase de grupos se desarrollará hasta el mes de octubre para definir a los equipos clasificados a la siguiente ronda del torneo.

Cabe recordar que Colo Colo es último del Grupo C con tres puntos, los mismos que tiene Peñarol, Jorge Wilstermann y Athletico Paranaense; mientras que la UC vive la misma realidad en la zona E, pero sin puntos, ante Internacional, Gremio y América de Cali.

Tercera fecha

Martes 15 de septiembre

Grupo C: Colo Colo vs. Peñarol, 19:15 horas. Estadio Monumental.

Miércoles 16 de septiembre

Grupo E: Universidad Católica vs. Gremio, 21:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Cuarta fecha

Miércoles 23 de septiembre

Grupo C: Athletico Parananse vs. Colo Colo, 19:15 horas. Estadio “Arena de Baixada”.

Grupo E: América de Cali vs. Universidad Católica, 21:30 horas. Estadio Olímpico “Pascual Guerrero”.

Quinta fecha

Martes 29 de septiembre

Grupo E: Gremio vs. Universidad Católica, 19:15 horas. Estadio Arena do Gremio.

Grupo C: Peñarol vs. Colo Colo, 19:15 horas. Estadio Campeón del Siglo.

Sexta fecha

Martes 20 octubre

Grupo C: Colo Colo vs. Jorge Wilstermann, 21:30 horas. Estadio Monumental.

Jueves 22 de octubre

Grupo E: Universidad Católica vs. Internacional, 21:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.