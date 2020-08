Detallan la llamada que le hizo Ronald Koeman a Luis Suárez para informarle que no seguirá en el Barcelona

Finalmente el rumor parece haberse hecho realidad. Desde el medio Sport detallaron sobre la llamada que le efectuó Ronald Koeman a Luis Suárez, para informarle que ya no seguirá siendo jugador del Barcelona para la próxima temporada.

Al respecto, desde el medio comienzan señalando que “la esperada llamada de Ronald Koeman a Luis Suárez se produjo este lunes y resultó tan clara como escueta. Ambos apenas conversaron un minuto, el técnico le comunicó sus intenciones, el futbolista las escuchó y se despidieron sin entablar mayor diálogo”.

En esa línea, añadieron: “Koeman le dijo que no entraba en sus planes para la próxima temporada. Al uruguayo no le quedó otro remedio que aceptar la decisión del técnico y respondió que no iba a ser un problema para el club. Luis tampoco pidió más explicaciones ni el entrenador tampoco creyó necesaria dárselas”.

“Suárez no quiere polémicas y buscará una salida sin perjudicar a la entidad. Sin embargo, el charrúa está molesto por cómo se ha gestionado su marcha. Desde la humillación de Lisboa, ha sentido cómo era señalado por parte de la directiva sin importar el daño que ello podía provocar a un futbolista que es una leyenda del Barcelona”. agregan sobre la comunicación entre el DT y el ariete.

Finalmente, desde Sport manifestaron que “el delantero es el tercer máximo goleador en la historia del club y se esperaba otro trato por su trayectoria en el club. Ni Bartomeu ni ningún responsable del área deportiva se comunicó con él cuando su nombre aparecía en todos los medios como una de las bajas para la próxima temporada. No hubo la cercanía ni proximidad hacia un futbolista que ha dejado huella en sus seis temporadas como blaugrana”.