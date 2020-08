“Deportes con Historia” y la leyenda del Bayern Münich, equipo triunfador de la Champions League

Tras vencer al Paris Saint-Germain por 1-0, el Bayern Münich se acaba de consagrar campeón de la Champions League, una versión “muy atípica, interrumpida, donde nunca había ocurrido que un equipo ganara todos los partidos”. Una celebración que incluyó música de Maluma, por una razón bastante extra-futbolística: el colombiano solía ser uno de los mejores amigos del brasileño Neymar, quien jugó por el bando perdedor. De hecho, su novia actual fue novia del colombiano.

Por eso, con “Hawái” -el más reciente hit del cantante- de fondo, Cristián Arcos comenzó su nueva columna de “Deportes con Historia”, en Ciudadano ADN. Lo que pasa, según recordó, es que “Neymar tiene fama de ser muy burlesco, y hay varios videos de él con esta canción que le habría dedicado Maluma a su exnovia”. Ante la derrota del PSG, virales, TikToks y trending topics se inundaron del tema, como un boomerang de burlas contra el brasileño, al que no le quedó otra que tomar de su propia medicina. “Cuando eliminaron al Leipzig subió una foto tomando un vasito de la empresa que financia al equipo alemán. Cuando vencieron al Borussia Dortmund, hizo el gesto de yoga de Erling Haaland”.

Sin embargo, esta vez Neymar “trató de ser digno” y de felicitar al Bayern Münich vía Twitter, pero se equivocó de cuenta y felicitó al Bayer Leverkusen, según contó Arcos.

“Si hay un código no escrito en el fútbol es no burlarse de un equipo cuando se le gana. Pero Neymar, que me encanta como jugador, es odioso como él solo”, consignó el tenor escritor.

Entrando en el terreno estrictamente futbolístico, una de las figuras claves en la administración del Bayern Münich es su team manager: Kathleen Krüger, conocida como “La jefa”, es quien está a cargo de la coordinación del equipo. Exfutbolista de la división femenina del Bayern Münich, hoy tiene 35 años, y decidió retirarse a los 24 años porque “en el fútbol alemán a las jugadoras les pagaban muy poco”. Así, tras un año fuera, se reincorporó como funcionaria al equipo, donde fue subiendo en el organigrama hasta llegar a su actual cargo.

Viajes, organización, traslados y logísticas varias están a su cargo. Es muy habitual verla en la banca durante los partidos, y ayer también estaba, entre las autoridades del club. Además, es la única persona ajena al plantel que participa en el WhatsApp de los jugadores. “Ni siquiera el entrenador está”, según contó Arcos.

En Alemania, por ley, los socios son dueños como mínimo del 51% del club, a menos que haya una gran empresa siendo financista. Hay excepciones como el Wolfsburgo, equipo propiedad de Volkswagen, el Bayer Leverkusen, administrado por la farmacéutica que le da su nombre, o el Leipzig, que Red Bull adquirió como equipo de quinta división y lo hizo ascender hasta la primera.

En el caso del Bayern Münich, la propiedad de los socios es del 75%, el resto se reparte entre la empresa de electricidad Allianz, Adidas y Audi, firma que tiene participación en diferentes equipos. Por eso, el modelo corporativo del club establece que son los socios quienes eligen a las autoridades, como el presidente administrativo y el presidente ejecutivo, cargo honorario que por lo general es ocupado por una vieja gloria del club, como Franz Beckenbauer o Uli Hoeneß.

El Bayern, un equipo de tradición

Al momento de su fundación, en 1900, el uniforme del Bayern constaba de polera blanca y pantalones azules. Eso se mantuvo hasta 1906, cuando se fusiona con el Münchner, que en el proceso “lo único que pide era que mantuvieran sus colores tradicionales”, y ahí se convierte en el rojo que hoy conocemos.

También parte de su historia está marcada por la Segunda Guerra Mundial. “Fue un equipo profundamente azotado por el nazismo, perseguido al nivel que era visto despectivamente como el equipo de los judíos“, contó el columnista. De hecho, al día siguiente de “la noche de los cristales rotos”, fue detenido el histórico dirigente Kurt Landauer, quien terminó en un campo de concentración, aunque luego fue liberado por haber participado en la Primera Guerra Mundial. En esos años, 56 personas que trabajaban en el Bayern Münich fallecieron ejecutados, mientras el equipo “subsistió a duras penas”.

El gol que le dio el triunfo al Bayern Münich fue obra del francés Kingsley Coman, quien paradójicamente, fue formado como jugador en el Paris Saint-Germain. Luego tuvo un paso por la Juventus, donde fue cercano de Arturo Vidal. Incluso, en su momento fue él quien lo recomendó en el Bayern Münich.

Ahora, Vidal ve oscuro su futuro en el Barcelona, junto a otras exglorias del equipo como Luis Suárez e Ivan Rakitić, todos con un común denominador: ser mayores de 30 años y cercanos a Lionel Messi. “Es muy difícil que continúen. Yo creo que el único imprescindible es Messi”, comentó Arcos.