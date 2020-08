Neymar no contuvo las lágrimas tras perder la final de la UEFA Champions League

Jugó un gran torneo, una gran final, pero no alcanzó. La máquina del Bayern Munich dejó sin el título de la UEFA Champions League al brasileño Neymar JR, esa que solo ganó con el FC Barcelona en el 2015, y que este 2020 no pudo igualar con el PSG. El astro del cuadro parisino no aguantó las lágrimas tras el final del partido y se mostró muy afectado al no ganar su segunda “orejona”.