“Las dos son muy bonitas”: Especialistas en moda aprueban las nuevas camisetas de la “Roja”

La publicación del nuevo diseño de las camisetas que tendrá la selección chilena en sus diversas categorías no dejó indiferente a nadie. En las redes sociales, el rechazo a la manga blanca en la polera roja y el particular diseño que adorna la vestimenta blanca no genera consenso.

Sin embargo, entre los diseñadores, hay una positiva evaluación de las poleras presentadas por Nike. “Me parecen las dos muy bonitas. La roja siempre debe estar presente, me parece muy bien conceptuada. Creo que la combinación de colores está muy bien. Tiene ciertos detalles un poco de nuestras raíces mapuches, que hoy día está tan de moda tenerlas presentes. Muy bien lograda. Y la blanca me parece súper bonita también, con un corte más moderno, con ciertas líneas que también hacen que haya una diferenciación respecto a la polera roja. Los colores están muy bien demostrados en proporcionalidad en ambas poleras”, apuntó Sergio Arias, diseñador de alta costura.

Y entre quienes se especializan en diseñar ropa deportiva, también hubo conceptos positivos para la nueva camiseta nacional, sobre todo respecto a la manga blanca que tiene la polera roja. “Es adecuado porque el diseño generalmente busca lograr un efecto, llamar la atención de la persona. Y ese es el fin de la camiseta, no pasar desapercibida, y le da ese toque. Me encanta la aplicación lateral ya que ayuda no solamente al jugador sino que también al hincha. Uno siempre busca verse de manera estilizada y esas aplicaciones van a ayudar a que se sientan así al ponersela”, señaló Vicente Guale, diseñador que trabaja en la marca KS7.

Los especialistas le dan su bendición, mientras que muchos hinchas no están muy de acuerdo. La nueva línea de vestimenta de la selección chilena ya está a la venta. ¿El precio de la camiseta? 49.990 pesos.