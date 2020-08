David Henríquez, excapitán de Colo-Colo tetracampeón: “Yo no me siento ídolo”

David Henríquez, capitán de Colo-Colo durante el tetracampeonato de la década pasada, conversó sobre su sentir con el cuadro albo.

En diálogo con Direct TV, el exjugador reconoció que no se siente reconocido ni valorado por la institución. “Yo no me siento ídolo de Colo Colo. Cuando volví al estadio pagué entrada. Llevé a mis niños a probarse y me recibieron como uno más. Me sentí tan mal, que los terminé llevando a la U. Y allá hasta me dejaron entrar al camarín”.

Por otro lado, recordó lo complejo que fue su inicio en Universidad Católica, elenco donde fue sumamente criticado por su identificación con los albos. “Solo el Fantasma Figueroa me quería en la UC. Nadie más, ni mis compañeros ni dirigentes. Me pifiearon por seis meses. La verdad, conocí una gran institución y entregué todo por la UC. Al final, la gente me aplaudió en el último partido”.

Henríquez ganó cuatro torneos nacionales con el cacique entre el 2006 y 2007, además de un subcampeonato internacional por Copa Sudamericana.