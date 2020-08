Pablo Milad por el retorno del torneo nacional: “Es un día de mucha alegría para el fútbol chileno”

Pablo Milad, presidente de la ANFP analizó el anuncio que se realizó en el estadio Nacional para confirmar el retorno del fútbol chileno.

El mandatario aseguró que es un momento de alegría para todos los hinchas nacionales. “Ha sido un proceso largo pero ha tenido buen resultado en los clubes. Hay compromiso directo de seguir así en cada una de las fases. Hay un gran sacrificio. Es un día de mucha alegría para el fútbol chileno. Esperemos que pronto sea el momento de volver con la hinchada y abrazarnos para el gol”.

Sobre la programación de los duelos, entregó detalles de la planificación venidera y confirmó el uso del estadio Nacional como recinto deportivo. “Se está programando. Los primeros partidos comienzan el sábado 29. Se jugará sábado, domingo, lunes y martes. Se jugarán los partidos de Primera B y todos los pendientes de Primera División. La próxima semana va a estar aquí (después de todo eso) se hará el superclásico en el estadio Nacional”.

El expresidente de Curicó Unido aprovechó de bajarle el perfil a la impugnación de elecciones que hicieron algunos presidentes de la ANFP. “Uno está acá por convicciones. Cuando no hay notificación oficial, no hay nada que declarar. Si hubiese, haré las declaraciones correspondientes, pero de momento son puras especulaciones y no hay nada confirmado”.