Gerard Deulofeu sobre el nuevo DT del Barcelona: “Koeman no me aportó nada en el Everton”

Gerard Deulofeu, excanterano del Barcelona y actual jugador del Watford, atacó con mucha dureza al nuevo entrenador del club azulgrana, Ronald Koeman, durante una entrevista en el programa Club de la Mitjanit, de Catalunya Radio:

“Koeman no me aportó nada en los seis meses que estuve con él en el Everton. Ya veremos cómo le va al Barça”, lanzó el jugador español.

Respecto a la humillante derrota del conjunto catalán ante el Bayern por 8-2, indicó que ya no le importaba en lo más mínimo en cómo le va a su exclub.

“El Barça no me da ninguna pena. Ahora mismo me es absolutamente igual“, cerró.