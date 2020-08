Claudio Bravo se despidió del Manchester City con emotivo vídeo: “Siempre en mi corazón”

Claudio Bravo culminó su vínculo con el Manchester City y volvería a jugar en la liga española para defender la camiseta del Betis.

El chileno compartió a través de sus redes sociales un emotivo vídeo en el que aparece esperando una definición a penales por la FA Cup que lograron ganar.

Allí, el golero se ve emocionado y festejando junto a sus compañeros tras ganar el título. El exBarcelona acompañó dichas imágenes con el mensaje “Siempre en mi corazón”.

Always in my heart 💙 https://t.co/O9Z15kdoGd pic.twitter.com/9uKEEbaFmW

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 19, 2020