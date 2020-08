Presidente de San Marcos anunció que buscarán impugnar las elecciones de la ANFP que dio como ganador a Pablo Milad

En la ANFP, pocas veces puede haber una tranquilidad absoluta. Ejemplo de ello, es lo que sucederá durante la presente semana, luego de que este martes, la lista de Lorenzo Antillo presente una impugnación de las elecciones presidenciales del pasado 31 de julio.

Así lo adelantó el presidente de San Marcos de Arica, Carlos Ferry, en conversación el programa ‘Después te Explico‘ de RedGol “están presentando una apelación al Tricel, mañana (martes), porque se perdió el secreto del voto“, aseguró la máxima autoridad del cuadro “santo”.

Según Ferry “incluso Universidad Chile estaba hasta con un notario. Con Cobresal pasó lo mismo y también dicen que hubo un equipo que votó dos veces, y que el voto se arregló de forma manual. No sé, en el pataleo todo es permitido”, sostuvo.

Tal como adelantó el presidente de San Marcos, tras detectar que hubo una serie de irregularidades en la votación telemática de hace algunas semanas, es que la lista de Lorenzo Antillo, quien perdió la elección ante Pablo Milad, presentará el requerimiento en el Tricel este martes.

“En un principio iba yo como candidato, pero después salió Lorenzo. Tuvieron que bajarme porque no cumplía los requisitos, porque soy consejero regional. Me pidieron que renunciara a Core y hasta ahí llegó mi candidatura. Fui elegido por la gente y además trasladarme a Santiago me haría descuidar mi negocio. Fue más un alivio”, aseguró Ferry.