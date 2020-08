No le faltan ganas: Ronald Koeman expresó su deseo de poder ser el nuevo entrenador del FC Barcelona

Tras la estrepitosa caída del FC Barcelona en Champions League con el Bayern Munich, el cuadro catalán va en búsqueda de una reestructuración total.

De acuerdo a toda la prensa catalana, el indicado sería el holandés Ronald Koeman, ídolo del equipo culé por ser el gestor en cancha del primer título europeo del club.

Consultado por NOS sobre la intención de llegar al elenco español, Koeman aseguró que deseos no le faltan. “No puedo decir nada, me encantaría hacerlo, pero ahora no es un momento razonable. No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar”.

Incluso manifestó que no puede darse por sellado el acuerdo hasta que firmen el vínculo. “Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato, solo entonces es cien por cien seguro”.