Marcelo Vega: “Juan Carlos Gaete está para Colo Colo. Es encarador”.

El exfutbolista Marcelo Vega aseguró en el programa “Todos Somos Técnicos” del CDF, que el delantero Juan Carlos Gaete sería un buen fichaje para los albos, pese a que en un pasado se negó a vestir la camiseta del cacique.

“Gaete está para Colo Colo. He tenido la suerte de ver algunos de sus partidos y por lo que muestran arriba los jugadores albos, me parece que tiene mejores números, es encarador, mucha diagonal y veloz”, comenzó diciendo.

En esa línea, el “Toby” añadió “Lo mejor que tiene es que es un jugador que te encara y de esos no hay. Los jugadores de Colo Colo son de área. Está Parraguéz, Paredes con su edad, Morales no ha podido agarrar una camiseta y Costa que no ha sido el goleador que era en Perú”, agregó el exseleccionado.

Finalmente, le hizo un lugar a Gaete dentro de los albos. “Saco a Mouche del lado izquierdo, lo cambio de lado, y Marcos Bolados puede ir de mediapunta y así pongo a Gaete en el campo“.